Konkret soll ABB für BHP das Förderanlagesystem beim Jansen-Potash-Projekt in Kanada installieren. Mit der Installation der ersten Anlagen sei bereits begonnen worden, teilt ABB am Montag mit. Die restlichen Systeme sollen bis Ende 2027 in Betrieb genommen werden. Angaben zu finanziellen Aspekten werden in der Meldung keine gemacht.