Als Hauptpartner wird der Technologiekonzern ABB die elektrische Planung, das Engineering und die Lieferung zentraler Ausrüstung für die erste Phase des «Lionheart»-Projekts übernehmen.
Den Auftragswert wird in einer Mitteilung vom Mittwoch auf 46 Millionen Euro beziffert. Der Fixpreisvertrag umfasse zudem Vorauszahlungen, Leistungs- und Garantiesicherheiten sowie Regelungen bei Verzögerungen. Die formelle Vertragsunterzeichnung sei eine wichtige Voraussetzung für die Projektfinanzierung, die Vulcan im vierten Quartal 2025 abschliessen möchte.
Das australisch-deutsche Unternehmen Vulcan Energy Resources ist den Angaben zufolge auf die klimaneutrale Gewinnung von Lithium spezialisiert.
(AWP)