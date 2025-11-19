Den Auftragswert wird in einer Mitteilung vom Mittwoch auf 46 Millionen Euro beziffert. Der Fixpreisvertrag umfasse zudem Vorauszahlungen, Leistungs- und Garantiesicherheiten sowie Regelungen bei Verzögerungen. Die formelle Vertragsunterzeichnung sei eine wichtige Voraussetzung für die Projektfinanzierung, die Vulcan im vierten Quartal 2025 abschliessen möchte.