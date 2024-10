Sowohl offene Minen im Tagebau als auch unterirdische Minen und grössere Fabriken von Codelco sollen mittels Technologie von ABB über Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung in Richtung des angestrebten «Netto-Null-Ziels» hinsichtlich der Emissionen gebracht werden. Die Absichtserklärung ist an einer Bergbau-Messe in Las Vegas unterzeichnet worden, wie ABB am Donnerstag mitteilte.