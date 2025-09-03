Das Technologieunternehmen plant den Spin-off der Robotics-Sparte respektive die Börsenkotierung dieser verselbstständigten Einheit als separates Unternehmen für das zweite Quartal 2026. Das Management um CEO Morten Wierod ist überzeugt, dass der Schritt die Wertschöpfung sowohl im ABB-Konzern als auch im inskünftig eigenständig geführten Robotikgeschäft steigern wird. Demnach wird in der verbleibenden ABB-Gruppe vor allem die wichtige Elektrifizierungssparte weiter gestärkt. Mit ihr bewegt sich ABB in einem Umfeld, das eine langfristig positive Entwicklung erwarten lässt, zum Beispiel wegen des Umstiegs von fossilen Brennstoffen auf elektrische Energie gepaart mit einem weltweit wachsenden Energiebedarf.