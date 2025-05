2024 erzielte der Bereich Robotik und diskrete Automatisierung ein operatives Ergebnis (Ebita) von 329 Millionen Dollar. Es lag damit 39% unter dem Vorjahresniveau. Vor allem schwächelndes Geschäft im Automotive-Sektor und in der Unterhaltungselektronik belasteten das Ergebnis. Überschrift des Artikels im Original:ABB Said to Weigh Sale of Robotics Arm as Alternative to Spinoff.