Bei dem im Zentrum eines Machtkampfes stehenden Schweizer IT-Dienstleister SoftwareOne kommt es zu zwei gewichtigen Abgängen im Verwaltungsrat. ABB-Finanzchef Timo Ihamuotila und die Anwältin Isabelle Romy treten auf der Generalversammlung am 18. April zurück, wie SoftwareOne am Dienstag mitteilte. Die drei Gründungsaktionäre von SoftwareOne wollen früheren Angaben zufolge den gesamten Verwaltungsrat abwählen und damit den Weg für eine Übernahme des Unternehmens ebnen. Daniel von Stockar, René Gilli und die B. Curti Holding kommen zusammen auf rund 29 Prozent der Anteile und sind damit in einer gute Ausgangslage, sich auf der Aktionärsversammlung durchzusetzen.