Gemäss Mitteilung vom Dienstag handelt es sich dabei um die bisher grösste Investition des Industriekonzerns in Kanada. Die neue 31'500 Quadratmeter grosse Anlage soll Mitte 2027 in Betrieb gehen. Sie werde modernste Automations- und digitale Technologien nutzen und über 600 Mitarbeitende beschäftigen. Das neue Werk schaffe die Grundlage für künftiges Wachstum in Bereichen wie Versorgungswirtschaft, erneuerbare Energien, Gebäude und Infrastruktur in Kanada.