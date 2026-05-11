Guggisberg erklärte, ABB reagiere auf den stark gestiegenen Bedarf von Versorgern ‌und Netzbetreibern. Hintergrund seien der wachsende Stromverbrauch und der Ausbau der Stromnetze. Zu den Kunden von ABB zählen viele der grössten europäischen Energieversorger, darunter E.ON in Deutschland und die ​zum französischen EDF-Konzern ​gehörende Enedis. «Es gibt eine grössere Nachfrage nach ⁠Heizung und Kühlung, aber auch durch die Rückverlagerung von ​Industriezweigen», sagte Guggisberg. «Ausserdem ⁠treiben die Unternehmen ihre Dekarbonisierung voran und stellen von fossilen Brennstoffen auf Strom um, ‌was den Bedarf weiter in die Höhe treibt.»