Mit der Investition will ABB Kunden dabei unterstützen, komplexe Energieprojekte effizienter zu planen und Kosten sowie CO2-Emissionen frühzeitig zu bewerten. Die Gridcog-Plattform ermögliche schnelle Szenario-Modellierungen und Simulationen, um Geschäftsmodelle für die Energiewende über verschiedene Märkte und Technologien hinweg zu vergleichen.