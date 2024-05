ABB kauft die Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China und verstärkt sich damit im Bereich Gebäudesteuerung, wie ABB am Freitag mitteilte. Das Geschäft habe 2023 mit 350 Mitarbeitern einen Umsatz von gut 150 Millionen Dollar erwirtschaftet und werde für ABB einen positiven Margenbeitrag leisten. Die Transaktion dürfte innerhalb der nächsten zwölf Monate abgeschlossen werden. Das übernommene Portfolio umfasse unter anderem Schalterprogramme und Türkommunikation, die auf Basis eines Lizenzvertrags weiterhin unter der Marke Siemens geführt würden. Darüber hinaus erhalte ABB Zugang zu einem Vertriebsnetz in 230 chinesischen Städten.