Das am Donnerstag vom Verwaltungsrat beschlossene neue Aktienrückkaufprogram von bis zu 1 Milliarde Dollar soll nun voraussichtlich Anfang April 2024 lanciert werden, wie es weiter heisst. Es werde auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt und soll bis zum 31. Januar 2025 laufen. Damit soll der Zeitrahmen des Rückkaufprogramms an die Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals 2024 und den Dividendenvorschlag 2024 angepasst werden.