Der Industriekonzern ABB wird zwei neue Küsten-Hydrographieschiffe der spanischen Marine mit einem Gleichstrom-basierten Energieverteilungs- und Antriebssystem ausstatten. Die Schiffe sollen bis 2028 ausgeliefert werden und für die Vermessung sowie Erforschung der Küstengewässer Spaniens eingesetzt werden.
ABB übernimmt dabei auch die Systemintegration, wie das Technologieunternehmen am Montag mitteilte. Der Vertrag markiert bereits die dritte Zusammenarbeit von ABB mit der spanischen Werft Navantia innerhalb von drei Jahren.
(AWP)