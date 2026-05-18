Der Industriekonzern ABB wird zwei neue Küsten-Hydrographieschiffe der spanischen Marine mit einem Gleichstrom-basierten Energieverteilungs- und Antriebssystem ausstatten. Die Schiffe sollen bis 2028 ausgeliefert werden und für die Vermessung sowie Erforschung der Küstengewässer Spaniens eingesetzt werden.