Für den Gesamtkonzern wurde das Ziel für die operative Marge (EBITA) auf 18 bis 22 Prozent angehoben, von zuvor 16 bis 19 Prozent. Unverändert blieb die Zielsetzung für den Umsatz: ABB will organisch um 5 bis 7 Prozent wachsen, zudem sollen weiterhin Zukäufe das Umsatzwachstum um 1 bis 2 Prozent ergänzen. Beide Zielwerte gelten im Durchschnitt über den Konjunkturzyklus. Ergänzende Akquisitionen sollen nun fester Bestandteil der Performance-Kultur von ABB werden.