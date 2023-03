Das neue Programm werde voraussichtlich im April 2023 lanciert und solle bis zur Generalversammlung 2024 laufen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Es werde auf einer zweiten Handelslinie an der Schweizer Börse SIX durchgeführt. Die so erworbenen Aktien sollen vernichtet werden.