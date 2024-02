«Das hängt im Moment wie ein nasses Handtuch über dem gesamten Markt», sagte Konzernchef Björn Rosengren am Donnerstag bei der Vorlage des Jahresabschlusses. «Die Situation da draussen ist ziemlich schwierig, vor allem zwischen den USA und China, aber nicht nur das, wir haben auch zwei Kriege in der Nähe von Europa, was das Leben für niemanden einfacher macht.»