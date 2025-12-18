Während KI im Endkundenbereich bereits etabliert sei, beginne der eigentliche Industrialisierung der Technologie erst jetzt. «ABB verfolgt rund 250 KI-Projekte, viele davon gemeinsam mit Kunden», so Voser. KI werde das Arbeitsumfeld in Produktion, Vertrieb und Verwaltung stark verändern. «Meiner Einschätzung nach sind wir auf einer Skala von eins bis zehn erst bei Stufe drei. Das meiste kommt erst noch.»