Der seit knapp 30 Jahren für ABB tätige Italiener rückte auf diesen Posten vor, nachdem der bisherige Leiter der Einheit, Morten Wierod, als Nachfolger für Rosengren an die Spitze des Konzerns berufen wurde. Das dritte Quartal 2024 wird somit das erste, das von Wierod präsentiert wird. Wierod bekannte sich seinerseits zu den von ABB im vergangenen November neu gesetzten Finanzzielen. Er will auch am operativen Modell des "ABB Way" festhalten, wie er in einer kurzen Stellungnahme am Ende der Telefonkonferenz sagte.