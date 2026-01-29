Dies führte auch zu einer höheren Profitabilität. Die operative Marge (EBITA-Marge) erhöhte sich auf 17,6 von 16,6 Prozent. Beim jeweils von zahlreichen Sonderfaktoren beeinflussten Reingewinn ergibt sich ein ähnliches Bild. Mit 1,27 Milliarden nahm dieser um 29 Prozent zu. Die Zahlen sind um den angekündigten Verkauf der Robotics-Sparte bereinigt.