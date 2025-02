Nun soll, wie am 30. Januar 2025 kommuniziert, ein neues Programm von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zum Zweck der Kapitalherabsetzung starten. Das neue Programm werde voraussichtlich Anfang Februar 2025 lanciert. Es soll auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt werden und bis Ende Januar 2026 laufen. Auch die im Rahmen des neuen Programms zurückgekauften Aktien sollen vernichtet werden.