ABB schätzt den globalen Markt für NEMA-Motoren auf ein Volumen von insgesamt rund 2,7 Milliarden US-Dollar. Er umfasst Elektromotoren für die Industrie, die hauptsächlich in Nordamerika zum Einsatz kommen, so etwa in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau und der Zuschlagstoffindustrie oder auch im Bereich Wasser- und Abwasserwirtschaft.