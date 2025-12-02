Mit dem Zukauf des Bereichs Leistungselektronik von Siemens Gamesa stärkt ABB die Stellung im Markt der Umrichter-Technologie für erneuerbare Energien. Die Akquisition ermögliche es, am durch die Internationale Energieagentur prognostizierten Marktwachstum mit Modernisierungs- und Serviceangeboten im Bereich erneuerbare Energien zu profitieren, teilte ABB am Dienstag mit.