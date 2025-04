ABB wird im ersten Quartal 2025 aus dem Verkauf einen Veräusserungsgewinn vor Steuern in Höhe von rund 120 Millionen Franken ausweisen und Netto-Barmittel in Höhe von rund 90 Millionen Franken erhalten. Darin enthalten sei der Effekt des Mehrwertausgleichs von fast 17 Millionen Franken aus der Bebauungsplanänderung sowie eine Entschädigung für die zonenweise Verlagerung von bezahlbarem Wohnraum in Höhe von rund 22 Millionen, die ABB laut dem Vertag zu leisten hatte.