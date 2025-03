Die Industriepolitik habe sich weltweit verändert. «Überall fordern Regierungen, aber auch Kunden, dass Unternehmen wie die ABB nahe an den jeweiligen Märkten produzieren.» Dies sagte Voser in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». In den USA geplanten Investitionen in zwei Werke in Tennessee und Mississippi in der Höhe von insgesamt 120 Millionen Dollar seien nicht auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen. «Die Entscheidung fiel schon vor seiner Zeit und ist Teil unserer langfristigen Strategie, die Produktion vor Ort zu stärken», sagte Voser. Die Strategie von ABB orientiere sich ohnehin nicht an Wahlzyklen, sondern an langfristigen Trends - etwa Klimawandel, Energieeffizienz und Automatisierung.