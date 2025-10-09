In der Folge hat ABB gemäss dem Magazin, das sich dabei auf mit der Sache vertraute Kreise beruft, ein Schreiben an den Verwaltungsrat des französischen Konzerns gerichtet. Der Verwaltungsrat von Legrand habe sich indes ebenso gegen die Avancen von ABB gestellt wie das französische Wirtschaftsministerium. Daraufhin habe ABB die Pläne für eine Akquisition von Legrand aufgegeben.