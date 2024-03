Ab dem 2. April könnten pro Tag maximal 692'486 Aktien zurückgekauft werden, teilte der Industriekonzern am Gründonnerstag in einem Communiqué mit. Das neue Aktienrückkaufprogramm werde auf einer zweiten Handelslinie an der Schweizer Börse SIX durchgeführt und solle bis zum 31. Januar 2025 laufen.