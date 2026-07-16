Auch Antriebstechnik von Rechenzentren gestützt

In der Sparte Antriebstechnik kletterte der vergleichbare Bestellungseingang um 20 Prozent auf 2,59 Milliarden Dollar nicht gleich massiv, aber immer noch klar im zweistelligen Bereich. Das starke Wachstum sowohl im kurzzyklischen als auch im Projektgeschäft habe den typischerweise niedrigeren Auftragseingang im zweiten Quartal mehr als wettgemacht, schreibt ABB. Neben hohen Investitionen ins Stromnetz hätten sich auch das Bahnsegment und die Bereiche Heizung/Luft/Klima (HLK) für Gewerbegebäude sowie Kühlsysteme für Rechenzentren weiter gut entwickelt.