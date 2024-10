Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 8,15 Milliarden US-Dollar, wie der Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte zogen die Verkäufe im selben Umfang an. Der Auftragseingang, also die Basis des künftiges Umsatzes, erhöhte sich in US-Dollar und organisch ebenfalls um 2 Prozent auf 8,19 Milliarden.