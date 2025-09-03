Weshalb?

Weil man über Elektrifizierung, so wie wir das bei unseren Azipod-Antrieben gesehen haben, Energieeffizienzgewinne bis zu 20 Prozent erreichen kann. Das sind dann konkrete Einsparungen in der Treibstoffrechnung. Zudem öffnet Elektrifizierung den Weg für erneuerbare Energien, in der Industrie aber auch in der Schifffahrt, wo im Kurzstreckenbetrieb zunehmend auch batteriebetriebene Fähren, Schlepper und Ausflugsschiffe sehen. Der andere Megatrend ist die Automatisierung. Der Weg in Richtung autonomer Prozesse ist vergleichbar mit der Entwicklung beim Auto: Die Assistenzsysteme werden zunehmend leistungsfähiger, komplexere Aufgaben werden sicherer - und mit besserer Unterstützung wird vieles komfortabler werden. Ein Kranführer mit einem Arbeitsplatz in 50 Meter Höhe zum Beispiel erfährt Hitze, Kälte, Vibrationen. Das sind Arbeitsplätze, die nicht unbedingt für alle attraktiv sind. Wenn man die Arbeit verlagern kann in Kontrollräume, wo allenfalls ein Kranführer oder eine Kranführerin mehrere Anlagen bedienen und unterstützen kann, dann verändert sich das Anforderungsprofil. Das erhöht zugleich die Produktivität, und es macht auch die Arbeitsplätze viel attraktiver.