Gleichzeitig gab ABB bekannt, für das im Jahr 2015 vergebene Kusile-Projekt in Südafrika Rückstellung in Höhe von rund 325 Millionen Dollar zu bilden. Dies werde das Ergebnis des dritten Quartals 2022 belasten. Hintergrund der Rückstellung seien Gespräche mit den zuständigen Behörden. Auf der Grundlage dieser Gespräche gehe ABB davon aus, dass keine wesentlichen zusätzlichen Rückstellungen für diese Angelegenheiten gebildet werden müssten. ABB hoffe, in naher Zukunft eine endgültige Einigung erzielen zu können.