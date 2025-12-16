Die Monitoringsysteme von IPEC überwachen kritische Strominfrastrukturen rund um die Uhr. Mit Hilfe von KI und datenbasierter Analyse sollen so Ausfälle vorhergesagt werden, die zu Schäden in Millionenhöhe, Sicherheitsrisiken oder längeren Betriebsunterbrechungen in Rechenzentren, im Gesundheitswesen, in der Energieversorgung oder der Fertigung führen könnten.