Specialtrasfo wurde 1946 gegründet und ist derzeit im privaten Besitz. Die Firma hat ihren Sitz im Grossraum Mailand und beschäftigt an drei Produktionsstandorten in Norditalien insgesamt 130 Mitarbeitende. 2025 erzielte die Firma einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro, wovon «etwa die Hälfte auf das integrierte Angebot von ABB entfiel», wie es heisst.