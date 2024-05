ABB stellt die Beteiligung auf eine Ebene mit dem Erwerb eines Minderheitsanteils am Startup GridBeyond durch ABB im April 2024. Zusammen mit der jüngsten Investition in GridBeyond soll die Beteiligung an Ndustrial das Innovationsnetzwerk des ABB-Geschäftsbereichs Elektrifizierung weiter stärken.