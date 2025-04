Die Aktien von ABB notieren am Donnerstagvormittag zwischen 1,5 Prozent im Plus, während der Gesamtmarkt (SMI) einen Verlust von 0,4 Prozent erleidet. Der Industriekonzern hat für das erste Quartal beim Auftragseingang und Betriebsgewinn die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde überraschend die Abspaltung des Robotik-Geschäfts als eigenständiges Unternehmen angekündigt. Bei den Analysten kommt das gut an.