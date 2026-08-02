Allerdings ist die Aktie der einzigen global aktiven Schweizer Grossbank nach wie vor weit von ihrem Höchststand entfernt, der vor der Finanzkrise erreicht wurde. Wesentlich ist hierbei auch eine sukzessive Verwässerung, wie Marc Strub feststellt. Er stellt in Rechnung, dass nach der Finanzkrise und auch bei der CS-Übernahme zahlreiche neue Aktien ausgegeben wurden. «Der Gewinn verteilt sich heute also auf wesentlich mehr Titel als früher. Das kompensieren auch die Dividendenausschüttungen nicht und es macht den alten Rekordkurs zu einer hohen Hürde», so der Anlagespezialist.