Aktienverkäufe durch Top-Führungskräfte gab es Ende Juli auch bei ABB. Zwei Pakete im Gesamtwert von 2,2 Millionen Franken wurden durch exekutive ABB-Verwaltungsratsmitglieder veräussert. Beide Transaktionen fallen in eine Schwächephase der Aktien des schweizerisch-schwedischen Konzerns. Zwischen Ende Juni, als das Rekordhoch erreicht wurde, und Ende Juli fielen die Aktien von ABB um rund 13 Prozent. Hierbei spielte die Unsicherheit im Technologiesektor eine Rolle. Aufgrund des kürzlich erklommenen Allzeithochs sind auch Gewinnmitnahmen mögliche Erklärungen für die Veräusserungen - dies, zumal das Rekordhoch bei 89 Franken rund 9 Prozent über dem Preiszielkonsens von 81,19 Franken lag und somit fallende Kurse zu erwarten waren.