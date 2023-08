Durch die Zusammenarbeit soll die Messung der Gasqualität mittels der Implementierung von integrierten Analysatorlösungen unterstützt werden. Mit der Vereinbarung werde ABB zum Komplettanbieter für die Integration von Gasanalysesystemen für Samsung in Saudi-Arabien, teile das Unternehmen am Donnerstag mit. Die von ABB gebaute Integrationsanlage für Analysesysteme in Dammam soll die Zusammenarbeit unterstützen.