Die Partnerschaft baue auf einer seit 2022 bestehenden Zusammenarbeit auf, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. «Oversea» werde Daten direkt von Schiffen sammeln, um Betreiber mit massgeschneiderten Empfehlungen zu unterstützen. Ziel sei es, Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu senken und gleichzeitig die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Flotten zu optimieren.