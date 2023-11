Das Darlehen in der Höhe von 500 Millionen Euro soll für Forschung und Entwicklung im Bereich Elektrifizierung verwendet werden. ABB will die Mittel für die Konzeption und Entwicklung der nächsten Generation von Stromverteilungslösungen nutzen, wie der Technologiekonzern am Dienstag mitteilte. Die Entwicklungstätigkeit soll halbleiterbasierte Leistungsschalter, umweltfreundliche Schaltanlagen und Technologien zur Verbesserung der Gebäudeeffizienz und -automation umfassen.