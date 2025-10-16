Das Unternehmen zeige weiterhin «eine ausgezeichnete Leistung und entwickelt sich sehr positiv», schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Das Geschäft mit Rechenzentren wachse nach wie vor im zweistelligen Bereich, und das 17-prozentige Wachstum der Aufträge im Bereich Motion im Jahresvergleich sei bemerkenswert. Die ZKB sieht ABB weiterhin sehr gut positioniert, um von mehreren Megatrends - etwa Künstliche Intelligenz und Energiewende - zu profitieren. Mit dem geplanten Verkauf der Robotiksparte werde das Unternehmen zudem eine Gruppe mit noch höheren Margen und Kapitalrenditen. Die ZKB stuft den Technologiekonzern mit «Übergewichten» ein.