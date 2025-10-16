Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2025 werden mit Blick auf die Marge nach oben angepasst. Neu wird eine operative EBITA-Marge «weitgehend am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors von 16-19 Prozent» in Aussicht gestellt, zuvor war es «eine höhere Marge als im Vorjahr (18,1 Prozent)». Das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis wird weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich gesehen.