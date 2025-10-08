ABB verfolge nach dem 5,375-Milliarden-Dollar-Deal mit der Softbank den ursprünglich geplanten Börsengang der Sparte nicht weiter, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.
Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte bis Ende 2026 erwartet und unterliege noch der Zustimmung der Behörden. Die Robotik-Sparte von ABB beschäftigt rund 7000 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar.
Nach Abschluss des Verkaufs wird ABB ihre Berichtsstruktur anpassen und zu drei Geschäftsbereichen übergehen.
(Reuters)