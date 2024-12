Der Vertrag mit Orlen Unipetrol sei nach einer bereits zwölf Jahre andauernden Partnerschaft verlängert worden, teilte ABB am Dienstag mit. Der Rohölverarbeiter Orlen betreibt in Tschechien den Angaben nach das grössten Tankstellennetz des Landes. Orlen stellt Kraftstoffe und petrochemische Produkte wie Kunststoffe und Düngemittel her.