"ABB hat vor kurzem einen IT-Sicherheitsvorfall festgestellt, der direkte Auswirkungen auf bestimmte Standorte und Systeme hatte", bestätigte ABB am Freitag Informationen von AWP. Um die Situation zu adressieren, seien Massnahmen zur Eindämmung des Vorfalls ergriffen worden. Diese dauerten weiterhin an. "Diese Eindämmungsmassnahmen haben zu einigen Betriebsunterbrechungen geführt, die das Unternehmen derzeit behebt", so ABB.