Der Auftragseingang von Oktober bis Dezember blieb bei 7,65 Milliarden US-Dollar konstant, wie der Hersteller von Industrierobotern, E-Auto-Ladestationen oder Automationslösungen am Donnerstag mitteilte. In drei der vier Geschäftsbereichen ist der Auftragseingang höher ausgefallen als im Vorjahresquartal. Einzig in der Sparte Robotik und Fertigungsautomation ging er zurück, mit einem Minus auf vergleichbarer Basis von 33 Prozent gar recht deutlich.