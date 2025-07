Der Azipod-Antrieb habe in der Schifffahrt den Seeverkehr effizienter, nachhaltiger und zuverlässiger gemacht, so die Mitteilung. Das getriebelose, steuerbare System, bei dem der elektrische Antrieb in einer Gondel am Schiffsrumpf angebracht ist, erhöhe die Manövrierfähigkeit und Effizienz und senke den Treibstoffverbrauch gegenüber konventionellen Wellenantrieben um bis zu 20 Prozent, so die Mitteilung.