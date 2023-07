Grösstes Wachstum in Nordamerika

Insgesamt habe ABB das grösste Wachstum im zweiten Quartal in Nordamerika verzeichnet. Die staatlichen Förderprogramme in den USA - wie die Inflation Reduction oder die Chips Act - trieben die Investitionen voran. "Wir haben in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 170 Millionen Dollar in vier Fabriken in den USA angekündigt", sagte Rosengren. ABB profitiere von den US-Subventionen. Und: Die grösste durch die Klimaerwärmung ausgelöste Investitionsnachfrage werde aus Nordamerika kommen.