Als Beispiel nannte er einen Roboter, der neben einer Industriepresse platziert ist. Bisher müsse der Roboter erst ​im Echteinsatz lernen, mit den starken Vibrationen ​umzugehen. Mit der neuen Technologie ​sei der Roboter darauf vorbereitet. Damit könnten Prototypen eingespart werden. ‌Die Technologie soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen. Der Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn testet das Verfahren bereits ​bei ​der Montage von ⁠Seitentasten in der Unterhaltungselektronik – eine Aufgabe, ​die laut ABB ⁠bisher wegen schwieriger Lichtverhältnisse für Roboter kaum zu bewältigen ‌war. Nvidia-Manager Deepu Talla erklärte, die Industrie benötige physikalisch akkurate Simulationen, um KI-gesteuerte Robotik im ‌grossen Massstab einzusetzen.