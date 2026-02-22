Ausbezahlt wurden die Gelder bisher vor allem an Arbeitslose, welche die erforderlichen Unterlagen eingereicht hätten, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Bislang seien über 600 Millionen Franken mit dem neuen IT-System ausbezahlt worden, sagte die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Helene Budliger Artieda, in einem Interview im «SonntagsBlick». Die Probleme mit dem neuen IT-System der Arbeitslosenkassen seien noch nicht behoben. Aber Tag für Tag werde die Performance besser, so die Staatssekretärin mit Berufung auf Gespräche mit Regierungsräten aus den Kantonen.