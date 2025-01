Deepseek-Schock steckt Tech-Branche weiter in den Knochen

Aber spätestens seit der Veröffentlichung der chinesischen KI «R1» von DeepSeek fürchten Experten einen Preiskampf in der Branche, der in der Volksrepublik bereits in vollem Gang ist. Zu Wochenbeginn hatten diese Spekulationen einen Ausverkauf bei westlichen Technologiewerten ausgelöst. Meta-Chef Zuckerberg betonte am Mittwoch, die Auswirkungen des DeepSeek-Aufstiegs auf die KI-Investitionen und den Bedarf an Rechenleistung seien noch nicht absehbar.