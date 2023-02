Die Fed will den Preisauftrieb mit strafferen Finanzierungskonditionen dämpfen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Nach Ansicht der Präsidentin des Economic Policy Institute, Heidi Shierholz, ist es "unglaublich wichtig", dass US-Präsident Joe Biden eine geeignete Führungsfigur findet, die in Brainards Fussstapfen treten kann. Die Vizechefin der Fed habe sich einen guten Ruf erworben. Sie gelte als mit "Zurückhaltung und Geduld" agierende Inflationsbekämpferin - eine Linie, mit der sich die Fed angesichts des stetig abebbenden Preisdrucks bestätigt sehen könne. Denn wenn zu stark an der Zinsschraube gedreht werde, sei die Gefahr einer Rezession weit höher, meint Shierholz.